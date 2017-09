Flohmarkt im Kinderhaus

Kaltenweide (ok). Flohmarkt im Montessori-Kinderhaus am Elly-Heuss-Knapp-Weg in Kaltenweide am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr. Verkauft wird alles rund ums Kind wie etwa Baby- und Kinderkleidung, Umstandsmode oder Spielzeug. Die Standgebühr beträgt fünf Euro und einen selbstgebackenen Kuchen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer (0157) 84 84 60 36 möglich.