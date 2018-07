Flohmarkt im Vogelschutzgehölz

Langenhagen. Für Sonntag, 2. September, von 12.30 bis 17 Uhr planen die Aktiven im Vogelschutzgehölz an der Görlitzer Straße 21 einen Flohmarkt. Besucher werden mit Kaffee und Kuchen empfangen. Das kleine Wald-Paradies kann erkundet werden. Auf dem Rundgang sind heimische und exotische Vögel in Volieren betrachten. Wer einen Verkaufsstand aufbauen möchte, meldet sich telefonisch unter der Rufnummer 0152 26 49 43 00 an.