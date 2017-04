Flohmarkt in der Kita

Langenhagen. Frühjahr-Flohmarkt ist in der Kita Brinker Park, Brinkholt 10, am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 16 Uhr. geboten wird Second-Hand-Kinderkleidung, Spielzeug sowie ein reichhaltiges Kuchenbüfett in der Cafeteria. Verkäufer können sich per E-Mail elternrat-kitabrinkerpark-lgh@web.de bis Donnerstag, 4. Mai, anmelden.