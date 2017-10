Flohmarkt rund um das Kind

Godshorn. Am Sonnabend, 21. Oktober, findet in der Godshorner Kirchengemeinde wieder ein Flohmarkt rund um das Kind statt. Von 15 bis 17 Uhr stehen im Gemeindehaus, Alt-Godshorn 63, Kinderkleidung, Kinderspielzeug und vieles mehr zum Verkauf an. Weitere Infos unter www.zum-guten-hirten.de.