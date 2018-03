Flohmarkt rund um das Kind

Godshorn. Am Sonntag, 15. April, öffnet von 14 bis 16 Uhr der große Frühjahrs- und Sommer-Flohmarkt rund um das Kind in der Kita, Am Kielenkamp 7. Neben dem Verkauf von gut erhaltener Kinderkleidung und Spielzeug ist für das leibliche Wohl in Form von Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Wer einen Verkaufstisch möchte meldet sich bitte umgehend telefonisch unter der Rufnummer 0160 34 06 447 zwischen 9 und 12 Uhr oder per E-Mail kita.flohmarkt@yahoo.com.