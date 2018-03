Förderschulen und Feuerwehr

Langenhagen (ok). Ratssitzung, die dritte in diesem Kalenderjahr 2018. Es geht am Montag, 12. März, ab 18.30 Uhr im Ratssaal unter anderem um die Förderschulen, das Feuerwehrgerätehaus in Kaltenweide und um die Gestaltung der Ortsmitte in Krähenwinkel. Außerdem diskutieren die Ratsmitglieder über die Anpassung der Geschäftsordnung zur Verkürzung von Ratssitzungen. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.