Fraktion unterwegs

Langenhagen. Die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist präsent – nicht nur im Landtag, sondern auch auf der Straße: Mit einer Tour durch ganz Niedersachsen präsentiert die Fraktion Landespolitik im Land. Der Infostand der SPD-Landtagsfraktion macht am kommenden Dienstag, 11. Juli, Halt in Langenhagen: Von 10 bis 12 Uhr steht das Team auf dem Marktplatz in Langenhagen bereit. Mit dabei ist auch Marco Brunotte, Landtagsabgeordneter der SPD für Langenhagen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.