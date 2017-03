Französisch lernen

VHS-Seminar am Wochenende

Langenhagen. Die VHS bietet zwei Französisch-Wochenendseminare an, die freitags von 18.15 bis 21.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 16.30 Uhr stattfinden. Am 24. und 25. März haben Teilnehmer mit Französisch-Schulkenntnissen die Möglichkeit zur Auffrischung und können nach den Osterferien noch in einen der wöchentlich stattfindenden Kurse einsteigen. Das Seminar „Französisch für die Reise“ am 31. März und 1. April wendet sich hingegen an Anfänger, die einfache Redewendungen in Urlaubssituationen erlernen und Wissenswertes über Land und Leute erfahren möchten.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäfts­stellenan der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen.