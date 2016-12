Frau schwer verletzt

Langenhagen. Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr ist

eine 63 Jahre alte Fahrradfahrerin beim Überqueren der Bothfelder

Straße vom Auto eines 32-Jährigen erfasst und dadurch schwer

verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Rad auf der

Schützenstraße, aus Richtung der Konrad-Adenauer-Straße kommend, in

Richtung Sollingweg unterwegs gewesen. Zeitgleich fuhr der

32-jährige Garbsener mit seinem Honda Accord die Bothfelder Straße

stadtauswärts. Im weiteren Verlauf überquerte die 63 Jahre alte

Langenhagenerin die Bothfelder Straße offensichtlich bei Rotlicht an

einer Radfahrerfurt. Dort wurde sie von dem Fahrzeug des Mannes

erfasst und auf die Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Bothfelder Straße stadtauswärts bis etwa 13.20 Uhr voll

gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nun suchen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Hannover Zeugen, die Hinweise –insbesondere zur Ampelsituation –geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.