Frau spurlos verschwunden

Krähenwinkel (ok). Dramatischer Feuerwehreinsatz am Sportplatzweg in Krähenwinkel am Nikolaustag. Gleich vier Wehren aus Langenhagen, Krähenwinkel, Kaltenweide und Godshorn suchen am Abend seit 17.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen nach einer 77-Jährigen, die gegen 14 Uhr spurlos verschwunden war. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf einem Spaziergang und ging dann in die Büsche, um auszutreten. Von da an fehlt jede Spur. Der Ehemann suchte selbst, fuhr mit dem Auto auf und ab, ehe er die Feuerwehr benachrichtigte.