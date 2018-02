Frauenabend

Langenhagen. Internationaler Frauenabend ist am Mittwoch, 7. März, im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d von 18.30 bis 20.20 Uhr. Frauen jeden Alters, aus verschiedenen Ländern, sind bei diesem offenen Treffen herzlich willkommen. Hier haben sie Gelegenheit, verschiedene Kulturen kennen zu lernen, miteinander in das Gespräch zu kommen und dabei die deutsche Sprache zu üben.