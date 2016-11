Frauengesundheit

Langenhagen. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Frauengesundheitsgruppe findet am Dienstag, 22. November, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d ein Frauenwechsel-Fest statt. Interessierte Frauen sind eingeladen. Ein kleiner Beitrag für das Büfett ist mitzubringen.