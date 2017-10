Frauengesundheit

Langenhagen. Der nächste Gesprächsabend findet am Dienstag 24. Oktober, in der Zeit von 18 bis 9.30 Uhr im MGH statt. Wer seine Kraftquellen aktivieren und auch so mehr über zur Gesunderhaltung erfahren möchte, komme bitte zum von der Heilpraktikerin Christine Paetzke-Bartel geleiteten Gesprächsabend. Pro Nachmittag wird ein Beitrag von vier Euro pro Teilnehmerin erhoben.