Frauengesundheit

Langenhagen. Der nächste Gesprächsabend Frauengesundheit findet am Dienstag 23. Januar, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d statt. Wer seine Kraftquellen aktivieren und mehr über Gesunderhaltung erfahren möchten, erhält hier von der Heilpraktikerin Christine Paetzke-Bartel Informationen. Pro Nachmittag wird ein Unkostenbeitrag pro Teilnehmerin erhoben.

Weitere Informationen gibt es per

E-Mail mgh.muetterzentrum-langenhagen@t-online.de



