Frauengesundheit

Langenhagen. Der nächste Gesprächsabend am Dienstag, 26. Juni, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im MGH. DieTeilnehmer beschäftigen sich mit den Chakren. Wer Interesse hat ich über die Energie der Chakren und andere Heilmethoden zu informieren, ist herzlich willkommen. Die Kosten lagen bei vier Euro am Abend.