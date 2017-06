Männer sind am 25. Juni herzlich willkommen

Engelboste/Schulenburg. „Katharina von Bora wird uns in Engelbostel besuchen“, lädt Prädikantin Jutta Köster mit Augenzwinkern zum Frauengottesdienst in die Martinskirche ein. Am Sonntag, 25. Juni, werde die Frau von Martin Luther berichten, wie ihr Mann angefangen habe, gerecht zu leben, um Gottes Gnade zu erfahren. Das Team aus Frauen der Martinsgemeinde heißt für 10 Uhr auch Männer herzlich willkommen.