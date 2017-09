Frauentreff

Langenhagen (ok). Neu im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße: der Frauentreff, der einmal im Monat über die Bühne gehen soll. Die ersten Themen stehen fest: „Unsere Nachbarn in Europa – Portugal und die Portugiesinnen“ am Dienstag, 10. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr sowie „Victoria – nicht nur Königin von England, sondern auch die Großmutter von Hannover“, auch zwischen 18.30 und 20 Uhr.