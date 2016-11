FreakyFriday in Elia

Langenhagen. Jugendliche ab zwölf Jahren sind zum nächsten FreakyFriday zum Thema "Star wars - Ich bin dein Vater" eingeladen. Es findet am Freitag, 18. November, um 19.11 Uhr in der Elia-Kirche in Langenhagen-Mitte an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Das Event besteht aus einem Gottesdienst für Teens, Buffet zum Selbstkostenpreis und ein Strategiespiel mit "Kampf der Galaxien". Für gute Stimmung wird gesorgt.