Fredermann on Tour

Wahlkampftermine in Langenhagen

Langenhagen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Unter diesem Motto beginnt für den CDU-Abgeordneten Rainer Fredermann der Landtagswahlkampf. An folgenden Terminen ist er für Coffee to go-Aktionen oder an den Wahlkampfständen für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Gemeinsam mit politisch engagierten CDU-Mitgliedern wird er Informationsmaterialen ausgeben und Fragen beantworten. Folgende Termine stehen für Langenhagen fest: Freitag, 29. September - Apfel- und Coffee to go, Ort: Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum, Zeit: 6.30 bis 9 Uhr; Sonnabend, 30. September - Wahlstand, Ort: Auf dem Marktplatz Langenhagen, Zeit: ab 9 Uhr; Donnerstag, 5. Oktober - Apfel- und Coffee to go, Ort: Bahnhof Langenhagen-Mitte, Zeit: 6.30 bis 8.30 Uhr; Freitag, 6. Oktober - Apfel- und Coffee to go, Ort: Bahnhof Kaltenweide, Zeit: 6.30 bis 9 Uhr; Sonnabend, 7. Oktober - Wahlstand, Ort: Am Grünsammelplatz Hof Schmidt-Nordmeyer Krähenwinkel, Zeit: 9.30 bis 11 Uhr; Mittwoch, 11. Oktober - Informationsstand der Senioren Union, Ort: CCL, Zeit: 10.30 - 12 Uhr; Mittwoch, 11. Oktober - Ortsgespräch, Schützenhaus Kaltenweide, Zeit: ab 19 UhrDonnerstag, 12. Oktober - Wahlkampfveranstaltung Ortsverband Krähenwinkel, Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 4 bis 6, Zeit: ab 19.30 Uhr; Sonnabend, 14. Oktober - Wahlstand mit Kartoffelpuffer, Ort: Edeka-Parkplatz Godshorn, Zeit: 10 .30 bis 13 Uhr.