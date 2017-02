Freitags statt dienstags

Quartierstreff statt MamaMia

Langenhagen. Das Müttercafé MamaMia m Quartierstreff Wiesenau ist eine gute Idee – wahrscheinlich aber zur falschen Zeit. Deshalb verschiebt das Organisationsteam Sabrina Kuntze und Claudia Koch das Müttercafé von Dienstag Morgen auf Freitag Nachmittag. Das Mütter- Kind-Treffen findet nun an jedem ersten Freitag im Monat von 15.30 bis 17 Uhr statt (Termine 3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni).Organisatorin Sabrina Kuntze kennt sich aus. Selbst Mama von einem mittlerweile nicht mehr ganz kleinen Kind, erinnert sich gut: „Als mein Kind klein war hatte ich auch das Bedürfnis, mich mit anderen Mamis auszutauschen. Und mal raus zu kommen!“. Und genau darum wird es bei MamaMia gehen. Sich treffen, Kaffee oder Tee trinken und sich über das gemeinsame Thema „Kind“ austauschen. Wenn die Gruppe es möchte, können auch regelmäßige Infoveranstaltungen stattfinden, zu denen Fachleute eingeladen werden, zum Beispiel Hebammen, Ernährungsberaterinnen oder andere Experten. „MamaMia ist aber ein selbstorganisiertes Angebot. Die Teilnehmerinnen organisieren ihre Treffen selbst und gestalten aktiv mit.“, ergänzt Sabrina Kuntze.Das Angebot richtet sich an Mütter mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, der Quartierstreff freut sich aber über eine Spende für Kaffee und Tee. Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11.