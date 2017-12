Friedenslicht

Krä-henwinkel (ok). Die zehnjährige Antonie Patjens holt in diesem Jahr das Friedenslicht aus Krähenwinkel. Die Grundschülerin fährt mit ihrer Mutter Antje vom 16. bis 19. Dezember nach Oberösterreich. Am 22. Dezember wird es in der Matthias-Claudius-Kirche übergeben.