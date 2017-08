Friedrich zu Gast

Langenhagen (ok). Ist das Klima in der Langenhagener Politik vergiftet? Diese Frage stellt sich die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins und will sie bei ihrem nächsten Treffen am Donnerstag, 17. August, ab 15.30 Uhr im Altenzentrum Anna-Schaumann-Stift diskutieren. Zu Gast ist der Ratsvorsitzende Andreas Friedrich.