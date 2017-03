Frühjahrsputz in Wiesenau und Kernstadt

Treffen am Sonnabend, 25. März, um 10 Uhr

Langenhagen. Am Sonnabend, 25. März, findet in Wiesenau, zeitgleich mit dem Termin in der Kernstadt, der Frühjahrsputz statt. Ab 10 Uhr können sich die Wiesenauer Bürgerinnen und Bürger an der großen Aufräumaktion beteiligen und sich Material zum Aufsammeln von Müll und Unrat am Quartierstreff abholen. Um 13 Uhr sind die Helferinnen und Helfer zu einem kleinen Imbiss eingeladen, ebenso wie in der Kernstadt an der Feuerwache.Der Verein win organisiert vor Ort den Frühjahrsputz und reagiert hiermit auf den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach einem sauberen Wohnumfeld. „In unserer Umfrage im Herbst 2016 stand das Thema Müll ganz oben auf der Mängelliste. Wiesenau soll sauberer werden. Der Frühjahrsputz ist dafür ein kleiner Beitrag“, erläutert Quartiersmanagerin Claudia Koch. „Alle können mitmachen, Kinder und Erwachsene gleichermaßen.“, ergänzt sie noch.