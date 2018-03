Frühlingsanfang

Engelbostel.Für Dienstag, 20. März, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr lädt die Ortsbürgermeisterin aus Engelbostel, Bettina Auras, zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde in den "Nah und Gut Markt Poppe" an der Heidestraße 24 in Engelbostel in die Kaffeeecke ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind sehr herzlich zum Gespräch willkommen.