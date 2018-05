Frühlingsrezepte

Langenhagen. Der lang ersehnte Frühling ist jetzt da und am Donnerstag, 26. Mai, von 17.45 bis 21.30 Uhr kochen die Teilnehmenden gemeinsam in der Schulküche der IGS, Konrad-Adenauer-Str. 21-23, ein Menü passend zu dieser schönen Jahreszeit. Auf dem Programm stehen folgende Rezepte: Spargel- Pasta, Spargel im Salat, als Quiche, gebraten mit Honig, mit Senfkruste oder Nuss- Vinaigrette zu Schnitzel. Zum Dessert wartet Joghurt- Parfait mit Erdbeeren und Nuss- Pesto. Der Kursus kostet 26,60 Euro (inklusive Lebensmittelkosten).

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307-9718 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.