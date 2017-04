Frühlingszeit ist Aufräumzeit

Tipps von aha zum Frühjahrsputz

Langenhagen. Jährlich grüßt der Frühjahrsputz: Viele Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover entrümpeln in diesen Tagen Dachboden oder Keller und finden Dinge, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) hat ein paar Tipps, damit ausrangierte Kleidung, Möbel oder Spielzeug nicht weggeschmissen werden müssen. In der Online-Börse unter www.hannoverteilt.de können Interessierte stöbern: Zum Tauschen, Verschenken, Verleihen oder Reparieren.Ob Hundekörbchen, Ecksofa oder Druckerpatronen, was der Eine nicht mehr braucht, macht dem Anderen eine große Freude. Ganz nebenbei wird Abfall gespart und damit die Umwelt geschont. Eine Anzeige aufgeben ist per Formular kinderleicht und zudem kostenlos.Das Online-Angebot „hannoverteilt“ ist eine Gemeinschaftsinitiative der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) und des Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbüros der Landeshauptstadt Hannover.