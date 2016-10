Frühstück am Freitag

Langenhagen. Der Quartierstreff Wiesenau lädt ab Freitag, 21. Oktober, wieder zum wöchentlich stattfindenen Frühstück ein. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr ist der Treff für alle Menschen geöffnet, die gemeinsam mit anderen essen möchten, Zeitung lesen oder plaudern möchten. Es gibt Kaffee und Tee sowie viele leckere Sachen – der perfekte Start in den Tag! Das Frühstück kostet 2,50 Euro pro Person. Das „Frühstück am Freitag“ sucht außerdem noch Ehrenamtliche, die Lust haben, das Frühstück vorzubereiten. Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann sich gerne im Quartierstreff melden. Infos und Kontakt: Quartierstreff Wiesenau der KSG Hannover an der Freiligrathstraße 11, Claudia Koch, (0511) 8604 – 216 (gegebenenfalls auf Mailbox sprechen), Mail: koch@ksg-hannover.de