Frühstück beim DRK

Langenhagen. Am Sonntag, 6. November, bietet der DRK-Ortsverein wieder sein beliebtes Frühstückbüfett an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr steht dieses Angebot auch Nichtmitgliedern offen. Für eine bessere Planung wird gebeten, sich bis zum 3. November telefonisch unter 0175 99 53 528 anzumelden.