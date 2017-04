Frühstück beim DRK

Langenhagen. Eigentlich bietet der DRK-Ortsverein immer am ersten Sonntag im Monat ein Frühstückbüfett an. Aber aufgrund der Feiertage im Mai wird der nächste Termin auf Sonntag, 30. April, vorgezogen. An diesem Tag kann wieder in der Zeit von 9 bis 12 Uhr gefrühstückt werden. Für eine bessere Planung wird gebeten, sich bis zum 27. April bei Martina Rust, Telefon 0175 99 53 528, anzumelden.