Frühstück im DRK-Treffpunkt

Langenhagen. Für Sonntag, 2. Oktober, bietet der DRK-Ortsverein Langenhagen wieder sein beliebtes Frühstücksbuffet an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr kann in geselliger Runde gemeinsam gefrühstückt werden. Um eine Anmeldung bis zum 30. September unter der Telefonnummer (0175) 9 95 35 28 wird gebeten.