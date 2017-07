Langenhagen.

Am Sonntag, 6. August, bietet der DRK-Ortsverein im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee ein Frühstückbüfett von 9 bis 12 Uhr an. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung gebeten: Telefon 0175 99 53 528.