Akkordeonfreunde spielen am 21. April

Langenhagen. Beim nächsten Frühstück im Quartierstreff wird es musikalisch: Am Freitag, 28. April, ab 9.30 Uhr gibt es Gitarrenspiel und Gesang. Gäste können mit einstimmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist eine Veranstaltung des Vereins "win - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" und findet statt an der Freiligrathstraße 11.