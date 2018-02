Frühstück und Programm

Treffpunkt in Wiesenau am 2. März

Langenhagen. Freitags öffnet im Quartierstreff an der Freiligrathstraße der Frühstückstreff von 8.30 bis 10.30 Uhr und bietet nette Gesellschaft und Plauderei. Vorträge und Informationen gibt es ab 9.30 Uhr. Nächster Termin ist am 2. März, dann gibt es Informationen zum Beirat für Menschen mit Behinderungen. Anregungen werden aufgenommen. Am 9. März berichtet KSG-Sozialberaterin Jessica Kind von ihrer Arbeit. Von Frühstücksteilnehmern wird eine Spende von 2,50 Euro erbeten. Jedermann ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich