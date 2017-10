Frühstückstreff wird Brunch

Langenhagen. Eigentlich findet im Quartierstreff Wiesenau jeden Freitag der Frühstückstreff statt (8.30 bis 10.30 Uhr), am Freitag, 10. November, wird aber ein Brunch angeboten. Der Brunch wird von 9 bis 11.30 Uhr stattfinden. Und die Besucher sind selbst gefragt: Denn die Gäste steuern ebenfalls etwas zum Buffet bei! Der Quartierstreff sorgt für warme und kalte Getränke, Brötchen und Brot. Die Gäste sorgen für leckere warme oder kalte Kleinigkeiten, so dass mit einem abwechslunsgreichen Angebot zu rechnen ist. Zur besseren Planung ist eine kurze Information gut, wer zum Brunch kommt und was mitgebracht wird. Das ist telefonisch bei Claudia Koch oder persönlich im Quartierstreff möglich. Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen, Claudia Koch, 0511/8604-216, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.