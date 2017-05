Fünf Autos beschädigt

Langenhagen. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag vergangener Woche wurden fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Tatorte waren zwei Mal Wümmerhof, Walsroder Straße, Pestalozziweg und Langenhagener Straße. In vier Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen, um Fahrerairbags oder Navigationsgeräte zu stehlen. In einem Fall wurden Reifen zerstochen.