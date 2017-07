Fünf Jahre Kleiderstube

Engelbostel. Seit fünf Jahren gibt es die DRK-Kleiderstube an ihrem jetzigen Standort an der Wilhelm-Hirte-Straße 29. Am Freitag, 28. Juli, will sich das Kleiderstuben-Team daher mit einem Tag der offenen Tür in der Zeit von 15 bis 18 Uhr für die bisherige Treue der Kunden und der ehrenamtlichen Helfer bedanken und lädt alle herzlich ein.

Es besteht an diesem Nachmittag auch die Möglichkeit einzukaufen. Allerdings gibt es keine Annahme von Spenden. Der Erlös dieses Tages wird für einen sozialen Zweck gespendet.