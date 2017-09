Fünf Jahre Phoenix

Langenhagen (ok). Fünf Jahre Tanzsportclub Phoenix: Diesen Geburtstag möchte der Verein zum Anlass nehmen, weitere Tanzinteressierte für den Tanzsport zu begeistern. Angeboten werden Gruppen für Standard- und Lateintänze, Discofox, Line Dance, Broadway Jazztanz, Hip Hop und Ballett für Beginner, Fortgeschrittene und Turniertänzer und das an sechs Tagen in der Woche. Bei Eintritt von Oktober bis Dezember sparen Erwachsene bis zu 45 Euro pro Person. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein interessantes Angebot zum Fünfjährigen. Außerdem können die Angebote zweimal kostenlos und unverbindliche die Angebote testen. Die Trainingsstätte mit zwei großen Tanzsälen ist in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Das komplette Programm ist unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de zu finden.