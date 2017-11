Fünf Jahre Phoenix

Besonderes Angebot zu Weihnachten

Langenhagen. Fünf Jahre – deses Jubiläum möchte der Tanzsportclub Phoenixzum Anlass nehmen, weitere Tanzinteressierte für den Tanzsport zu begeistern. Angeboten werden Gruppen für Standard- und Lateintänze, Discofox, Line Dance, Broadway Jazztanz, Hip Hop und Ballett für Beginner, Fortgeschrittene, Singles und Turniertänzer allerAltersklassen und das an sechs Tagen in der Woche. Das Jubiläumsangebot: Zum Kennen lernen kann jeder bis Weihnachten kostenlos am Training teilnehmen um dann ab Januar Mitglied zu werden, oder zehnmal an einem Schnupperkursus über zehn Wochenteilzunehmen - und das ohne Vereinsbindung. Zum Beispiel. Standard/Latein/Discofox mittwochs 19 Uhr für Paare mit wenig Tanzerfahrung. Das Weihnachtsangebot: Ein besonderes Geschenk in Form eines Gutscheins über zehn Schnupperstunden zum Preis von 80 Euro. Das komplette Programm ist zu finden unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de. Die Trainingsstätte mit zwe großen Tanzsälen befindet sichin der Ikarusallee 5A 30179 Hannover- Vahrenheide (nahe Autobahnabfahrt Hannover-Langenhagen/Flughafen) Anmeldung und weitere Infos: Telefon (0511) 65 31 38 undinfo@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.