Fünf Lauben aufgebrochen

Langenhagen. Im Zeitraum 24. Dezember um 16.30 Uhr bis 25. Dezember um 8 Uhr wurden am Masurenweg insgesamt fünf Lauben in den Kleingärten, die zum Saarweg gelegen sind, aufgebrochen. Hierbei wurde jeweils die Tür, beziehungsweise das Vorhängeschloss aufgebrochen. Die Täter erbeuteten eine Benzinkettensäge und Stuhlauflagen. Außerdem wurde ein Trampolin durch vorsätzliche in Brandsetzung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.