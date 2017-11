Fünf Navis gestohlen

Langenhagen. In der vergangenen Woche ereigneten sich in den Parkhäusern an der Flughafenstraße fünf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen. Täter schlugen eine Fensterscheibe an einem Mercedes Benz Vito ein und stahlen ein mobiles Navigationsgerät, zwei Schleifmaschinen und einen geringen Bargeldbetrag. Mobile Navigationsgeräte wurden zudem aus einem Honda Jazz, einem Opel Astra, einem Toyota Auris und einem Mercedes Benz C-Klasse gestohlen.