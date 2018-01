Für etwa drei Monate gesperrt

Langenhagen. Im Auftrag von Enercity werden im Sportplatzweg Versorgungsleitungen verlegt. Die Straße wird dafür abschnittsweise ab Montag, 22. Januar, gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April an.

Die Baustelle wird zunächst im östlichen Abschnitt der Straße eingerichtet. Ein Abbiegen vom Stucken-Mühlen-Weg in den Sportplatzweg ist dann nicht möglich. Der zweite Bauabschnitt befindet sich im mittleren Teil der Straße. Der dritte wird bis an den Hainhäuser Weg heranreichen.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über die Siedlung Twenge.

Für Anlieger ist der Sportplatzweg bis zur Baustelle hin frei – entsprechend des Baufortschritts entweder aus Richtung Stücken-Mühlen-Weg oder Hainhäuser Weg.