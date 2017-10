Sammlung für Pflege der Kriegsgräber startet

Langenhagen. Der November mit dem Volkstrauertag und dem Totensonntag beginnt bald und damit auch der Zeitraum, in dem der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seine jährliche öffentliche Sammlung angehtDer Volksbund unterhält in fast 100 Ländern 842 Kriegsgräberstätten mit weit mehr als 2.000.000 Gräbern, zumeist deutscher Soldaten. Die Verantwortung für die Pflege und den Erhalt dieser Kriegsgräberstätten in aller Welt als Mahnmale für Frieden und Völkerverständigung wurde dem Volksbund von der Bundesrepublik Deutschland übertragen.Die Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe erfordert einen erheblichen finanziellen Aufwand. Die jährlichen Haus- und Straßensammlungen tragen in hohem Maße dazu bei, dass der Volksbund auch künftig in der Lage sein wird, seine Arbeit für Frieden und Versöhnung in der Welt fortzusetzen. Die nächste Sammlung in Langenhagen wird in den kommenden Tagen starten. Sie dauert bis zum 31.Dezember .Weitere Informationen zu den vielfältigen Aufgaben des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge gibt es unter www.volksbund.de im Internet.Für die Sammlung werden noch Freiwillige gesucht, die Haussammlungen durchführen möchten. Interessierte erhalten nötige Unterlagen beiCarolin Moßig, Telefon: (0511) 7307-9571 sowie per E-Mail an carolin.mossig@langenhagen.de.