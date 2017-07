Für Konfirmanden

Krähenwinkel. Mädchen und Jungen, die nach Ostern 2019 in der Matthias-Claudius-Kirche konfirmiert werden wollen, sollten sich möglichst schnell im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten anmelden (auch online möglich). Die Jugendlichen , die in der Regel jetzt in der siebten Klasse sind, werden am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr in einem Gottesdienst mit ihren Familien in der Gemeinde begrüßt.