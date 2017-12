Für Krabbelkinder

Godshorn. Zu einem Krabbelgottesdienst am Sonnabend, 16. Dezember, um 10 Uhr lädt die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in die Kirche ein. Kinder bis zu vier Jahren und deren Geschwister und Eltern sind herzlich willkommen. Wurden im letzten Krabbelgottesdienst viele Vorräte für den Winter gesammelt und eine kleine Maus gebastelt, so findet dieser Gottesdienst für die Kleinen nun in einem vorweihnachtlichen Rahmen statt. Auf viele kleine und große Besucher freuen sich Maren Hartmann und das Krabbelteam.