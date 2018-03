Für Kriegskinder

Langenhagen. Das nächste "Erzählcafé für Kriegskinder" öffnet am Dienstag, 3. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d.

Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen, die Studentinnen Jessica Ostendorf und Ylva Kriete und Haus-Leiterin Christine Paetzke-Bartel laden Senioren herzlich ein, in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Gebäck, sich über Erlebnisse der Vergangenheit auszutauschen und miteinander in das Gespräch zu kommen.