Für Mütter mit Babys

Engelbostel-Schulenburg. Am Mittwoch, 4. April, beginnt der nächste Pekip-Kurs beim MTV für junge Mütter mit Babys. Im MTV-Mehrzweckraum am Stadtweg 43 gibt es Spiel- und Bewegungsanregungen, immer mittwochs am Vormittag. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Weitere Informationen: Telefon 0511 74 12 90 oder E-Mail info@mtv-engelbostel-schulenburg.de.