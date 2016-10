Für Seheingeschränkte

Langenhagen (ok). Der Gesprächskreis für Seheingeschränkte und deren Angehörige sowie weitere Interessierte treffen sich am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr im Restaurant "Mai Thai" an der Kurt-Schumacher-Allee 44 bis 46. Es wird unter anderem über Hilfsmittel im Alltag wie etwa Farberkennungsgeräte berichtet. Voranmeldung bitte unter der Telefonnummer (0511) 72 27 33.