Funkelnde Lichterketten

Kaltenweide. Der CDU-Ortsverband Kaltenweide lädt zum Beginn der Adventszeit ein: Am Sonnabend, 26. November, wird um 17 Uhr der Baum neben dem Glockenstuhl an der Kananoher Straße festlich geschmückt. Wie in jedem Jahr lädt die CDU zu Glühwein, Punsch und Weihnachtskeksen unter den funkelnden Lichterketten ein. Interessierte Bürger können dabei auch mit den Ortsratsmitgliedern der CDU zu aktuellen Themen ins Gespräch kommen.