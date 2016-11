Fußball um Mitternacht

Turnier in der IGS-Sporthalle am 11. November

Langenhagen. Das Maja-Team lädt zum Mitternacht-Fußball-Turnier ein. Termin ist am Freitag, 11. November, ab 18 Uhr in der IGS-Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße.Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, die ein Team von mindestens fünf Spielern haben. Anmeldungen sind noch bis einem Tag vor Turnierbeginn im Haus der Jugend am Langenforther Platz oder beim Maja-Team möglich.Jeder ist herzlich willkommen, es wird Fußball auf hohem Niveau und Spaß am Sport geboten. Die Veranstaltung wird unterstützt vom städtischen Integrationsbeirat und der Türkisch-Islamischen Gemeinde, die für beste Rahmenbedingungen sorgen werden.