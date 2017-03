Fußballcamp

Langenhagen (ok). Der SC Langenhagen veranstaltet auf seinem Sportgelände an der Leibnizstraße in den Osterferien ein Fußball-Feriencamp. Termin: 10. bis 13. April. Angesprochen sind Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Mit von der Partie sind Jugendtrainer des SC Langenhagen. Im Preis inbegriffen: Sportbeutel, Shirt, Fußball und Trinkflasche. Infos und Anmeldung unter www.cetra-fussballschule.de.